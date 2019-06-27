День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня . Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.

Во времена СССР существовал аналогичный праздник, который назывался "День советской молодежи" и отмечался в последнее воскресенье июня.

Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества . Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. Роль молодежи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества.

В решении актуальных задач востребованы ее глубокие знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.

В России молодежью принято считать лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет.

В России сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.

По инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности была создана открытая платформа "Россия – страна возможностей"

Один из проектов платформы – всероссийский конкурс "Лидеры России", который впервые прошел по поручению президента РФ в конце 2017 – начале 2018 года. Его главной целью стало выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

С 2003 года проводится конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально–экономическом развитии российских регионов, городов и сел.

По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны была организована масштабная образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Победители получают денежные премии , возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры вузов.

В первый год проведения олимпиады студенты и выпускники из всех регионов России, кроме Чукотки, подали 295 тысяч заявок на участие. Дипломы получили 2034 участника, а 248 стали медалистами.

Во втором сезоне олимпиады, который прошел в 2018-2019 годах заявки подали более 523 тысяч человек . Дипломантами стали более 3,4 тысячи участников, из которых 435 получили медали.

В СССР в День молодежи проходили праздничные собрания, слеты и съезды активистов.

Сегодня в этот день проводятся мероприятия развлекательного характера (спортивные турниры, фестивали, конкурсы и т.д.) и реализуются различные программы.