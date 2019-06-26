В Ингушетии прокомментировали назначение врио главы республики

Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

НАЛЬЧИК, 26 июн - РИА Новости. Одной из основных задач, которые предстоит решить новому руководителю Ингушетии Махмуд-али Калиматову, должна стать консолидация общества, сообщил РИА новости Руководитель фракции ЛДПР в Народном собрании региона Ислам Гадиев.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

"В первую очередь, новому руководителю региона необходимо консолидировать общество. Ингушетия сегодня переживает непростые времена, и эти перемены во власти, возможно, сплотят весь ингушский народ", - сказал Гадиев.

Он отметил, что Калиматов обладает серьёзным опытом руководящей работы и в Ингушетии, и в Самарской области, который должен помочь ему на новом посту.