Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T05:26Z
https://ria.ru/20190626/1555952323.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/146514/92/1465149216_0:83:2000:1208_1036x0_80_0_0_2eddbcb4a1ad09eb88002d32c6517825.jpg
РИА Новости

В Boeing 737 MAX нашли "новый потенциальный фактор риска"

Вчера, 23:48
6224
© AFP 2019 / Adrian DennisАвиалайнер Boeing 737 Max
Авиалайнер Boeing 737 Max
© AFP 2019 / Adrian Dennis
Авиалайнер Boeing 737 Max. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.
"Что касается самых последних вопросов, процесс, который проводит FAA, направлен на выявление потенциальных проблем. FAA недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что ведомство очень внимательно подходит к процессу проверки нового программного обеспечения для 737 MAX. Сроков возвращения Boeing 737 MAX к полетам пока нет, и ведомство отменит запрет на полеты этих моделей самолетов, когда сочтет их безопасными, подчеркнул он.
Полеты самолетов модели 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
Самолет Boeing 737 MAX
23 июня, 13:04
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
5969536
Обсудить 7
FAABoeing 737СШАВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
РИА
Новости
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Лента
новостей
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Подъезд по дороге к Псебаю
Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Фильм "Чернобыль" "невероятно оскорбителен" для ликвидаторов, заявили в РПЦ
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор прокомментировал назначение врио главы Ингушетии
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В больницах Калининграда проведена проверка после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Лента новостейМолния