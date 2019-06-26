В Boeing 737 MAX нашли "новый потенциальный фактор риска"

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.

"Что касается самых последних вопросов, процесс, который проводит FAA, направлен на выявление потенциальных проблем. FAA недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что ведомство очень внимательно подходит к процессу проверки нового программного обеспечения для 737 MAX. Сроков возвращения Boeing 737 MAX к полетам пока нет, и ведомство отменит запрет на полеты этих моделей самолетов, когда сочтет их безопасными, подчеркнул он.

Полеты самолетов модели 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.