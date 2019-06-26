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РИА Новости

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Вчера, 23:34
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУчастник митинга у Верховной Рады Украины
Участник митинга у Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Инцидент произошел на острове Каламос. Психолог из Киева Наталия Подоляк приехала в местный отель с группой детей. После заселения украинцы решили развесить на балконах флаги страны.
Как отмечает ТСН, они также разместили снаружи здания красно-черные полотна "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).
Через несколько дней другие постояльцы отеля пожаловались руководству гостиницы на то, что флаги "оскорбляют их достоинство". После этого сотрудники без ведома туристов сняли все вывешенные полотна. Позднее они заявили, что в частном отеле установлены свои правила.
"Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!" — возмутилась киевлянка.
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Спустя пару часов украинцам сообщили, что директор отеля принял решение об их выселении. При этом деньги за последние оплаченные сутки им пообещали вернуть.
"В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора по имени Спартак. Были вновь <…> обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих", — рассказала Подоляк.
Как объяснил представитель туроператора, другие путешественники были "недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом", их было "неприятно видеть".
"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", — приводит слова украинки портал.
"Украинская повстанческая армия"*, боевое крыло "Организации украинских националистов"*, была сформирована в октябре 1942 года. Она работала в основном на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны УПА* продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами. Жертвами были представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Лидеры ОУН-УПА* Степан Бандера и Роман Шухевич считаются ответственными за Волынскую резню 1943 года, в ходе которой происходило массовое уничтожение украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
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ggoldmikron
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Naum Vygodsky
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