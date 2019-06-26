ПСБ: более трети военных пенсионеров хотели бы открыть бизнес

ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн – РИА Новости. Более трети военных пенсионеров хотели бы отрыть свое собственное дело, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

"По данным опроса, проведенного Промсвязьбанком, 32% военнослужащих на пенсии хотели бы открыть свое дело и около 55% хотели пройти обучение предпринимательской деятельности", - сказал Чернощекин, выступая на круглом столе на проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме "Армия-2019". .

При этом он отметил, что военнослужащие, уходящие в запас, могут стать успешными предпринимателями.

"Когда говорят, что нет склонности к предпринимательству, это не совсем правильно. Люди, прошедшие военную службу, дисциплинированны, у них есть опыт руководства людьми, стратегическое и тактическое умение решать задачи в установленный срок, в ограниченное время и с ограниченными ресурсами. Это как раз то, с чем сталкивается предприниматель", - сказал старший вице-президент ПСБ.

По его словам, банк мог бы обучать порядка 10-20% военнослужащих, ежегодно уходящих в запас, что обеспечит необходимые показатели занятости в сфере МСП и выполнение приоритетного национального проекта по развитию предпринимательской инициативы.

Кроме того, как отметил Чернощекин, грантовая поддержка бизнеса могла бы увеличить количество занятых в МСП.

"Если выделяются гранты на развитие МСП, то количество малых предприятий и микробизнесов существенно увеличивается. Гранты на безвозмездной основе – это то, что могло бы помочь военнослужащему, уходящему в отставку, начать свой бизнес", - сказал он.

Чернощекин также отметил, что проблема трудоустройства стоит и перед женами военнослужащих.

"Было бы хорошо, если бы члены семей военных на пенсии тоже могли бы заниматься предпринимательством. Это уменьшило бы затраты бюджета и позволило бы нам развивать экономику, чтобы она росла не на 1,5%, а хотя бы на 2-3% ежегодно", - сказал представитель ПСБ.