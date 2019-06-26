Кадыров пожелал успехов на новом посту врио главы Ингушетии Калиматову

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал временно исполняющему обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в дальнейшем развитии региона, а также достижения стабильности и единства общества.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. Путин принял его отставку и поблагодарил за работу в этой должности.

"Владимир Владимирович назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества", - написал Кадыров в Telegram