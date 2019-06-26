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РИА Новости

Кадыров пожелал успехов на новом посту врио главы Ингушетии Калиматову

Вчера, 23:14
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал временно исполняющему обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в дальнейшем развитии региона, а также достижения стабильности и единства общества.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. Путин принял его отставку и поблагодарил за работу в этой должности.
"Владимир Владимирович назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества", - написал Кадыров в Telegram.
Он также выразил уверенность, что Евкуров будет и далее трудиться во благо России и Ингушетии.
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Вчера, 23:00
В Госдуме прокомментировали назначение Калиматова врио главы Ингушетии
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Махмуд-Али КалиматовРамзан КадыровИнгушетияЧечняПолитика
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