Самарский губернатор прокомментировал назначение врио главы Ингушетии

САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров знает Махмуд-Али Калиматова, назначенного временно исполняющим обязанности главы Ингушетии, как великолепного специалиста и ответственного человека.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

"Махмуд-Али Макшарипович Калиматов много лет поработал в Самарской области, занимая различные ответственные посты. Я знаю его лично как великолепного специалиста, честного, порядочного, ответственного человека, всецело преданного интересам дела", - цитирует Азарова его пресс-служба.

По словам Азарова, в последнее время под руководством Калиматова в управлении Росприроднадзора по Самарской области была выстроена четкая, слаженная работа всего коллектива, что позволяло своевременно и качественно решать стоящие перед ведомством задачи.

"От всей души благодарю Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и желаю успехов на доверенном ему главой государства, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ответственном посту!" - добавил Азаров.