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РИА Новости

Самарский губернатор прокомментировал назначение врио главы Ингушетии

Вчера, 23:12
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров . Архивное фото
САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров знает Махмуд-Али Калиматова, назначенного временно исполняющим обязанности главы Ингушетии, как великолепного специалиста и ответственного человека.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
"Махмуд-Али Макшарипович Калиматов много лет поработал в Самарской области, занимая различные ответственные посты. Я знаю его лично как великолепного специалиста, честного, порядочного, ответственного человека, всецело преданного интересам дела", - цитирует Азарова его пресс-служба.
По словам Азарова, в последнее время под руководством Калиматова в управлении Росприроднадзора по Самарской области была выстроена четкая, слаженная работа всего коллектива, что позволяло своевременно и качественно решать стоящие перед ведомством задачи.
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Вчера, 23:00
В Госдуме прокомментировали назначение Калиматова врио главы Ингушетии
"От всей души благодарю Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и желаю успехов на доверенном ему главой государства, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ответственном посту!" - добавил Азаров.
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович родился 9 апреля 1959 года, закончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, работал в органах прокуратуры Самары и Самарской области, Ингушетии. С 2015 года руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области. Женат, имеет двоих сыновей.
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Махмуд-Али КалиматовЮнус-Бек ЕвкуровДмитрий АзаровИнгушетияСамарская областьПолитика
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