Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T23:08Z
https://ria.ru/20190626/1555951906.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/91346/28/913462861_0:36:2256:1305_1036x0_80_0_0_25a526e7390603a42eef05e06e6db9b6.jpg
РИА Новости

Сенат США отклонил проект о выделении средств на решение проблем на границе

Вчера, 23:08
427
© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Сенат США отклонил принятый палатой представителей законопроект о выделении 4,5 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, внеся в него свои поправки.
Теперь новая версия законопроекта вновь поступит на рассмотрение в палату представителей.
Ранее палата представителей конгресса США приняла закон об охране границы объемом в 4,5 миллиарда долларов. Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных иммигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что обеспокоен условиями содержания детей в лагерях, однако обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что при том условия были гораздо хуже.
Граница Мексики и США
25 июня, 00:48
В США пограничники обнаружили тела девушки и детей на границе с Мексикой
710001
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
РИА
Новости
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда проведена проверка после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния