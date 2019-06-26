В Госдуме прокомментировали назначение Калиматова врио главы Ингушетии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Назначение временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова может консолидировать местное население, считает председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Свой земляк, тем более из правоохранительных органов, может быть, как-то и консолидирует население", - сказал РИА Новости Харитонов.

Калиматов Махмуд-Али Макшарипович родился 9 апреля 1959 года, закончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, работал в органах прокуратуры Самары и Самарской области, Ингушетии. С 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора по Самарской области. Женат, имеет двоих сыновей.