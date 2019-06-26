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РИА Новости
Республика Ингушетия

В Госдуме прокомментировали назначение Калиматова врио главы Ингушетии

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Назначение временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова может консолидировать местное население, считает председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
В среду президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 21:42
Биография Махмуд-Али Калиматова
"Свой земляк, тем более из правоохранительных органов, может быть, как-то и консолидирует население", - сказал РИА Новости Харитонов.
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович родился 9 апреля 1959 года, закончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, работал в органах прокуратуры Самары и Самарской области, Ингушетии. С 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора по Самарской области. Женат, имеет двоих сыновей.

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Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовГосдума РФИнгушетияПолитика
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Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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