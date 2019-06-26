Полиция вышла на след кассирши, пропавшей после кражи 20 миллионов рублей

УФА, 25 июн - РИА Новости. Полиция Башкирии нашла машину кассирши, которая, по версии следствия, украла у банка 20 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочерьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что жительница башкирского города Салават подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Полиция ведет ее поиск и ее двух дочерей, о пропаже которых с заявлением к правоохранителям обратились родственники. Местные СМИ сообщают, что исчез и муж подозреваемой.

"Сотрудниками МВД по Башкирии в результате запланированного обыска обнаружена автомашина, которой могла пользоваться семья Хайруллиных. Полицейскими экспертами-криминалистами и следователями проведено тщательное исследование автомашины. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела о присвоении или растрате", - сообщили в пресс-службе башкирской полиции.