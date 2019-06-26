В Венесуэле предотвратили еще одну попытку госпереворота

МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал в среду о якобы имевших место планах путчистов привести к власти в стране генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

"Они планировали захватить военную базу "Карлота" и освободить Рауля Бадуэля, затем привезти его на "Карлоту", чтобы доставить его на телеканалы и объявить президентом", – заявил Родригес в эфире государственного телевидения. Эти действия якобы планировались на 23 и 24 июня.

По его словам, в планах заговорщиков от оппозиции был захват вертолета и хранилища Центрального банка с целью завладеть арсеналом и бронемашинами, которые используются для перевозки денег. Министр рассказал, что "со всем этим они хотели направиться в (президентский дворец) "Мирафлорес" и на "Карлоту", чтобы осуществить дестабилизацию". Также, по его словам, целью путчистов были потери среди населения.

В подтверждение своих слов Родригес продемонстрировал видеозапись признаний лейтенанта Карлоса Лосады Сааведры, которого привлекали к заговору.

По словам Родригеса, в планах заговорщиков было убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. Также министр сообщил, что генерал в отставке Кливер Алкала Кордонес якобы планировал вместе с детьми Бадуэля привлечь к действиям против Мадуро и его супруги "100 израильских агентов", отмечает радио Union

Родригес обвинил в причастности к организации и финансированию заговора президентов Колумбии и Чили, а также власти США.

Генерал Бадуэль и верные ему войска в 2002 году вернули власть предыдущему президенту Венесуэлы УгоЧавесу после попытки государственного переворота, когда путчисты на несколько дней отстранили его от должности. Будучи ярым сторонником Чавеса, генерал затем перешел в оппозицию и выступал против проведения конституционной реформы, позволяющей Чавесу переизбираться неограниченное число раз, называя ее "государственным переворотом". В 2009 году Бадуэль был арестован и затем приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его поместили под домашний арест, но в 2017 году снова направили в тюрьму.