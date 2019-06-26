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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле предотвратили еще одну попытку госпереворота

Вчера, 22:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал в среду о якобы имевших место планах путчистов привести к власти в стране генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
"Они планировали захватить военную базу "Карлота" и освободить Рауля Бадуэля, затем привезти его на "Карлоту", чтобы доставить его на телеканалы и объявить президентом", – заявил Родригес в эфире государственного телевидения. Эти действия якобы планировались на 23 и 24 июня.
По его словам, в планах заговорщиков от оппозиции был захват вертолета и хранилища Центрального банка с целью завладеть арсеналом и бронемашинами, которые используются для перевозки денег. Министр рассказал, что "со всем этим они хотели направиться в (президентский дворец) "Мирафлорес" и на "Карлоту", чтобы осуществить дестабилизацию". Также, по его словам, целью путчистов были потери среди населения.
В подтверждение своих слов Родригес продемонстрировал видеозапись признаний лейтенанта Карлоса Лосады Сааведры, которого привлекали к заговору.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
25 июня, 17:40
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По словам Родригеса, в планах заговорщиков было убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. Также министр сообщил, что генерал в отставке Кливер Алкала Кордонес якобы планировал вместе с детьми Бадуэля привлечь к действиям против Мадуро и его супруги "100 израильских агентов", отмечает радио Union.
Родригес обвинил в причастности к организации и финансированию заговора президентов Колумбии и Чили, а также власти США.
Генерал Бадуэль и верные ему войска в 2002 году вернули власть предыдущему президенту Венесуэлы УгоЧавесу после попытки государственного переворота, когда путчисты на несколько дней отстранили его от должности. Будучи ярым сторонником Чавеса, генерал затем перешел в оппозицию и выступал против проведения конституционной реформы, позволяющей Чавесу переизбираться неограниченное число раз, называя ее "государственным переворотом". В 2009 году Бадуэль был арестован и затем приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его поместили под домашний арест, но в 2017 году снова направили в тюрьму.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэла
Популярные комментарии
Если демократию не затопчите вы, то демократия затопчет вас. Китайская мудрость.
26 июня, 22:57
vvab6
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