Калужский губернатор: местный День мирного атома станет всероссийской датой

КАЛУГА, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверен, что День мирного атома, который отмечают в Калужской области с 2017 года, должен стать федеральной памятной датой.

В среду глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 65-летию пуска первой в мире АЭС в городе Обнинске и Дню мирного использования ядерной энергии. Эта памятная дата была установлена в регионе законом "О праздниках и памятных датах Калужской области" в 2017 году.

"Великие люди - Циолковский, Вернадский, Чижевский – умели предвидеть время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. И вот человечество узнало о Хиросиме и Нагасаки. А через 32 года человечество узнало о том, что атомную энергию, гигантскую, можно использовать в мирных целях. И впервые это произошло в Обнинске", - заявил губернатор в своем выступлении.

"И не случайно мы в области приняли этот закон, установили памятную дату мирного использования атомной энергии. Я думаю, что он будет принят в конечном итоге и в целом по стране, это было бы справедливо", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что с тех пор, как Обнинску был присвоен статус наукограда, он оправдывает это звание.