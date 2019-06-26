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РИА Новости
Ядерные технологии

Калужский губернатор: местный День мирного атома станет всероссийской датой

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверен, что День мирного атома, который отмечают в Калужской области с 2017 года, должен стать федеральной памятной датой.
В среду глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 65-летию пуска первой в мире АЭС в городе Обнинске и Дню мирного использования ядерной энергии. Эта памятная дата была установлена в регионе законом "О праздниках и памятных датах Калужской области" в 2017 году.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
Вчера, 16:31
Научная конференция открыла празднование Дня мирного атома в Обнинске
"Великие люди - Циолковский, Вернадский, Чижевский – умели предвидеть время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. И вот человечество узнало о Хиросиме и Нагасаки. А через 32 года человечество узнало о том, что атомную энергию, гигантскую, можно использовать в мирных целях. И впервые это произошло в Обнинске", - заявил губернатор в своем выступлении.
"И не случайно мы в области приняли этот закон, установили памятную дату мирного использования атомной энергии. Я думаю, что он будет принят в конечном итоге и в целом по стране, это было бы справедливо", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что с тех пор, как Обнинску был присвоен статус наукограда, он оправдывает это звание.
"Сегодня Обнинск многое делает для того, чтобы и дальше атомная энергия использовалась в мирных целях. И результаты этих исследований применяются широко для того, чтобы наша страна имела сегодня надежный ядерный щит… Особенно важно, что возможности мирного атома применяются в медицине. Это то, что нужно человеку. Такие исследования с каждым годом добавляют в копилку того багажа, которым сегодня обладают наши ученые", - сказал Артамонов.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
25 июня, 10:22
Медведев: пуск АЭС в Обнинске стал началом эпохи мирного атома
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Ядерные технологииАнатолий АртамоновКалужская область
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