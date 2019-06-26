В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе

© МЧС России Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.

По данным МЧС, кровля рынка "Ярмарка" по адресу: площадь Свободы, 3А, загорелась около 19.30 (18.30 мск). К 19.53 мск пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На момент возгорания рынок был закрыт для посетителей, никто не пострадал.

"В 22.16 (21.16 мск) - ликвидация. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы губернатора, глава региона Валерий Радаев в среду прибыл на место пожара в Энгельс после того, как вернулся из командировки в Москву, где он принимал участие в заседании Госсовета.