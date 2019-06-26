Система фиксации нарушений ПДД должна быть государственной, считают в ЕР

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает законодательно установить порядок определения мест для камер на дорогах, сообщает пресс-служба партии.

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.

"Законодательство однозначно нужно менять. Считаю необходимым установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото-видеофиксации нарушений на дорогах. Для этого камеры нужно включить в перечень технических средств организации дорожного движения, к которым уже относятся, в частности, светофоры, знаки и разметка", - приводит пресс-служба ЕР слова координатора партпроекта "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

Он также заявил, что система фиксации нарушений на дорогах должна быть только государственной.

Парламентарий отметил, что в настоящее время полномочия органов власти по согласованию мест установки передвижных камер фото- и видеофиксации законодательно не установлены. В результате, по его словам, зачастую такие камеры появляются в бессистемном порядке.

"Этим занимаются коммерческие организации, как правило, с целью фиксации максимального количества нарушений. По сведениям федерации автовладельцев России, порядка 40% передвижных камер устанавливается некорректно", - отметил Афонский.