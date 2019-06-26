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РИА Новости

Система фиксации нарушений ПДД должна быть государственной, считают в ЕР

Вчера, 22:29
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамера фиксации нарушений правил дорожного движения
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает законодательно установить порядок определения мест для камер на дорогах, сообщает пресс-служба партии.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.
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"Законодательство однозначно нужно менять. Считаю необходимым установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото-видеофиксации нарушений на дорогах. Для этого камеры нужно включить в перечень технических средств организации дорожного движения, к которым уже относятся, в частности, светофоры, знаки и разметка", - приводит пресс-служба ЕР слова координатора партпроекта "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.
Он также заявил, что система фиксации нарушений на дорогах должна быть только государственной.
Парламентарий отметил, что в настоящее время полномочия органов власти по согласованию мест установки передвижных камер фото- и видеофиксации законодательно не установлены. В результате, по его словам, зачастую такие камеры появляются в бессистемном порядке.
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"Этим занимаются коммерческие организации, как правило, с целью фиксации максимального количества нарушений. По сведениям федерации автовладельцев России, порядка 40% передвижных камер устанавливается некорректно", - отметил Афонский.
Кроме принятия законопроекта, Афонский считает необходимым провести ревизию мест, где сегодня установлены комплексы передвижных камер. По его словам, надо добиваться, чтобы передвижные камеры устанавливались "исключительно в местах концентрации ДТП". При этом, расположение таких зон водители должны видеть "в открытых сервисах", резюмировал он.
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