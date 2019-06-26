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РИА Новости

Тегеран прокомментировал заявление Трампа о готовности "уничтожить" Иран

Вчера, 22:21
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы президента США Дональда Трампа ответить Ирану силой вплоть до уничтожения в случае атаки на "что-либо американское".
"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал ранее Трамп в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 21:32
Трамп назвал руководство Ирана "эгоистичным и глупым"
"Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие", - заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.
Глава иранского МИД отметил, что президент США должен помнить о том, что сейчас не 18 век - существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаИранСША
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