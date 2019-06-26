Тегеран прокомментировал заявление Трампа о готовности "уничтожить" Иран

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы президента США Дональда Трампа ответить Ирану силой вплоть до уничтожения в случае атаки на "что-либо американское".

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал ранее Трамп в Twitter.

"Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие", - заявил Зариф в интервью телеканалу CNN

Глава иранского МИД отметил, что президент США должен помнить о том, что сейчас не 18 век - существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной.