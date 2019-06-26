Бросают умирать, как рабов. Украинцы остаются калеками и гибнут в Польше

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уезжающие на заработки в Польшу украинцы нередко становятся жертвами жестокого обращения со стороны местных работодателей, пишет портал . Уезжающие на заработки в Польшу украинцы нередко становятся жертвами жестокого обращения со стороны местных работодателей, пишет портал "Обозреватель"

"Даже официально устроенных украинцев могут выбросить на улицу, как рабов", — приводит издание слова главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько.

Так, в середине июня в Польше погиб 36-летний украинец, которому стало плохо в столярном цеху. Василий Чорней потерял сознание на рабочем месте, после чего у него начались судороги. Хозяйка производства не стала вызывать врача из-за того, что мужчина не был оформлен в фирме официально. В конце рабочего дня она распорядилась, чтобы Василия отвезли в лес и оставили его там.

Тело мужчины обнаружили лесники и сообщили в полицию. Как рассказала его жена, семья узнала о гибели Василия через соцсети лишь через пять дней. На Украине у него остались трое детей и пожилые родители.

Хозяйку предприятия взяли под стражу. Она утверждает, что не знала Василия.

Похожий случай год назад произошел в Познани, пишет "Обозреватель". Тогда украинскую работницу, у которой случился инсульт, бросили на скамейке в парке. Хозяин предприятия, где служила украинка, позвонил в полицию и сказал, что нашел пьяную женщину. Как выяснилось, она работала в компании нелегально, хотя ей пообещали официальное трудоустройство.

Махинько также рассказал, что от украинских работников легко избавляются, если у них есть проблемы со здоровьем.

"Мужчина поранил ногу, произошло инфицирование, он не мог ходить. Его оставили на остановке даже без костылей", — цитирует главу профсоюза портал.

По словам руководителя Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василия Воскобойника, основная проблема украинских трудовых мигрантов заключается в нелегальном трудоустройстве.

"Украинцы привыкли работать и в своей стране неофициально, в лучшем случае только минимальную зарплату получают по-белому, все остальное остается в тени", — заметил он в интервью изданию.

Еще один вопиющий случай произошел с украинкой Еленой Романенко. Девушка устроилась на работу в гладильный цех в Польше. Там с ней произошел несчастный случай: каток затянул ее руку, и в результате конечность пришлось ампутировать. Возможно, травмы были бы не такими серьезными, если бы работодатель не запретил спасателям разрезать болгаркой гладильную установку. Вытащить конечность удалось только через час.

Поскольку женщина работала легально, ей удалось добиться, чтобы работодатель оплатил лечение. Она также получает польскую пенсию по инвалидности.

На польские пенсионные выплаты могут претендовать только украинцы, работавшие официально. Однако процедура оформления соответствующих документов на Украине часто затягивается, рассказала киевлянка Людмила, проработавшая в Польше три года в качестве преподавателя.

"Они даже не могут сказать, какую банковскую карточку следует открыть для получения польских выплат. Меня несколько раз отправляли в банк. Говорили, откройте обычную карточку — то для получения злотых, то для получения евро", — пожаловалась женщина.

Согласно данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов граждан страны. В последние годы эти показатели стремительно растут, что отрицательно сказывается на экономике самой Украины.