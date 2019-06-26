ЦИК хочет видеть IT-экспертов среди наблюдателей на выборах в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ЦИК России хотел бы видеть экспертов в области IT-технологий в качестве наблюдателей при проведении электронного дистанционного голосования, которое впервые будет использовано в этом году на выборах в Москве, сообщила секретарь ведомства Майя Гришина.

По её словам, если это будет обеспечено, то "это хоть и не то наше обычное наблюдение на участках, но оно будет выполнять те же задачи, которые выполняют наблюдатели".