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РИА Новости

ЦИК хочет видеть IT-экспертов среди наблюдателей на выборах в Москве

Вчера, 22:12
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© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
© Фото : предоставлено ЦИК
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ЦИК России хотел бы видеть экспертов в области IT-технологий в качестве наблюдателей при проведении электронного дистанционного голосования, которое впервые будет использовано в этом году на выборах в Москве, сообщила секретарь ведомства Майя Гришина.
"Что касается наблюдения, которое говорит об адекватном отражении поданных голосов, то есть, что ничего не искажено и правильно подсчитано, здесь нужен новый стандарт. Нам бы хотелось, чтобы в этом приняли участие именно эксперты в области IT-технологий, здесь наблюдатель должен быть значительно более квалифицирован. С точки зрения организаторов выборов - он программное обеспечение должен предоставить для тестирования, для полной проверки", - сказала Гришина в эфире радиостанции "Вести FM".
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По её словам, если это будет обеспечено, то "это хоть и не то наше обычное наблюдение на участках, но оно будет выполнять те же задачи, которые выполняют наблюдатели".
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
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Майя ГришинаЦИК РФМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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