Боевики попытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Боевики пытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления", — сказал он.
Пострадавших нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.
"По имеющимся сведениям, сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков террористических организаций с инсценировкой применения отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации с целью обвинения правительственных войск в использовании химического оружия против мирных граждан", — подчеркнул он.