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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики попытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим

Вчера, 22:07
25600
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Боевики пытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления", — сказал он.
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Боевики обстреляли 11 населенных пунктов в трех сирийских провинциях
Пострадавших нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.
"По имеющимся сведениям, сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков террористических организаций с инсценировкой применения отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации с целью обвинения правительственных войск в использовании химического оружия против мирных граждан", — подчеркнул он.
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