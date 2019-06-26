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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли 11 населенных пунктов в трех сирийских провинциях

Вчера, 22:04
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Зарур, Икко, Мамухия, Эль-Арейм, Айн-Эль-Кантара, Сафсафа, Айн-Эль-Ашра провинции Латакия, Хамамият, Телль-Метвази провинции Хама, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо", - сказал он.
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