Боевики обстреляли 11 населенных пунктов в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Зарур, Икко, Мамухия, Эль-Арейм, Айн-Эль-Кантара, Сафсафа, Айн-Эль-Ашра провинции Латакия, Хамамият, Телль-Метвази провинции Хама, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо", - сказал он.
Бакин напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.