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РИА Новости

Андрей Гурьев избран председателем Делового совета Россия-Бразилия

Вчера, 21:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев единогласно избран председателем Делового совета Россия-Бразилия, сообщает пресс-служба компании.
Основными задачами совета, созданного в 2004 году, являются налаживание взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями двух стран, защита прав и законных интересов российских предпринимателей во взаимоотношениях с российскими и бразильскими государственными и коммерческими структурами, продвижение российского бизнеса на бразильский рынок.
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Как отметил на заседании совета директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, хотя Бразилия была остается ведущим торговым партнером России в регионе, эта страна сейчас "переживает нелегкие времена, происходит процесс дефиниции политического курса, корректировка экономической стратегии, поиск новых ориентиров". "В этой связи Совету предпринимателей отводится особая весомая роль, его настойчивости, инициативности, умению найти правильные слова и аргументы", - приводятся в сообщении его слова.
Андрей Гурьев сообщил на заседании, что ему, как главе РАПУ и гендиректору "ФосАгро", понятна экономическая ситуация в Бразилии и специфика всего латиноамериканского рынка, как с точки зрения преимуществ, так и с точки зрения проблем для зарубежных компаний.
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Он напомнил, что в структуре российского экспорта в Бразилию по итогам 2018 года основная доля поставок (свыше 71% общего объема экспорта) пришлась на минудобрения. Только "ФосАгро", у которой с 2015 года в Сан-Паулу работает дочерняя компания, в прошлом году поставила удобрений в Бразилию на сумму более 400 миллионов долларов, что составляет 16% от всего российского экспорта.
"Нам удалось добиться упрочения позиций российских производителей минеральных удобрений в Аргентине и Бразилии, где несколько лет назад была отменена 6%-ная ввозная пошлина на экологически чистые и высококачественные российские фосфорные удобрения", - подчеркнул Гурьев, добавив, что будет рад использовать накопленный опыт для защиты интересов российских экспортеров из других секторов.
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Андрей ГурьевБразилияРоссияФосАгроНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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