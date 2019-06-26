Биография Махмуд-Али Калиматова

Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в Казахской ССР (ныне - Казахстан).

В 1977-1979 годы проходил службу в составе группы советских войск в ГДР (ныне - Германия).

В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне - Самарский государственный университет).

Работал в РК ВЛКСМ и РК КПСС.

В 1990 году поступил на службу в органы прокуратуры Куйбышевской (ныне - Самарской) области; прошел путь от следователя районной прокуратуры до прокурора субъекта Российской Федерации.

В августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары; в 1997-2003 годы работал в должности прокурора Самары.

В 2003-2004 годы занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области.

В августе 2004 года приказом Генерального прокурора РФ назначен прокурором Ингушетии.

В 2007 году возглавил контрольный департамент губернатора Самарской области.

С 2012 года являлся советником губернатора Самарской области.

В декабре 2015 года перешел на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области.

26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Государственный советник юстиции 3-го класса. Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Женат, двое сыновей.

Один из братьев - герой России Алихан Калиматов (1969-2007) - сотрудник оперативно-розыскного Управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России был расстрелян неизвестными в сентябре 2007 года в Ингушетии.