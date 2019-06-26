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РИА Новости

ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ

Вчера, 21:35
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© РИА Новости / Алексей НичукинТабличка "Фото-видео контроль"
Табличка Фото-видео контроль
© РИА Новости / Алексей Ничукин
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
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"Мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.
При этом в Центре подчеркнули, что помимо стационарных камер в Москве работают передвижные комплексы, которые используются для розыскных и специальных мероприятий совместно с ГИБДД.
"Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах – они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички", - отметили в пресс-службе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФМоскваОбщество
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