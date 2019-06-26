Трамп назвал руководство Ирана "эгоистичным и глупым"

Трамп заявил, что экономика Ирана сейчас находится в катастрофическом состоянии. "Они (иранское руководство - ред.) могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями. Я не уверен, что их руководство беспокоится о собственном народе. Если они беспокоятся, то они заключат сделку, а если нет - то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые", - сообщил президент США журналистам.