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РИА Новости

Трамп назвал руководство Ирана "эгоистичным и глупым"

Вчера, 21:32
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал иранских лидеров "эгоистичными и глупыми", если те откажутся заключать новую сделку с Вашингтоном.
Трамп заявил, что экономика Ирана сейчас находится в катастрофическом состоянии. "Они (иранское руководство - ред.) могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями. Я не уверен, что их руководство беспокоится о собственном народе. Если они беспокоятся, то они заключат сделку, а если нет - то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые", - сообщил президент США журналистам.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
25 июня, 18:07
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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