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РИА Новости

Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Вчера, 21:28
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Это произошло после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

"Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее во время следующих сессий", — говорится в тексте заявления, размещенном на странице Арьева в фейсбуке.

Ранее решение украинской делегации покинуть ПАСЕ прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку", — сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

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Россия и ПАСЕ

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Россия заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Шушера разбежалась, остались только серьезные люди.
26 июня, 21:53
pas2uh Овцеводов
3732700013
Правильно сделали, что покинули помещение, воздух чище стал, особенно для России.
26 июня, 21:54
Aaz1970
3371800113
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