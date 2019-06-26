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РИА Новости

На "Армии-2019" планируют заключить контрактов на 350 миллионов долларов

Вчера, 21:16
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальная боевая разведывательная машина (СБРМ) у стенда корпорации "Ростех" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Специальная боевая разведывательная машина (СБРМ) у стенда корпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Специальная боевая разведывательная машина (СБРМ) у стенда корпорации "Ростех" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более десяти контрактов на сумму свыше 350 миллионов долларов по линии военно-технического сотрудничества планируется заключить на международном форуме "Армия-2019", заявил в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Но самое главное, наверное, что интересует, это контракты. Уже сегодня можно говорить, что больше десяти их будет. Сумма будет превышать 350 миллионов долларов и больше миллиарда рублей. То есть это показатель в любом случае серьезно выше, чем в прошлом году", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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