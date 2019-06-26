На "Армии-2019" планируют заключить контрактов на 350 миллионов долларов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более десяти контрактов на сумму свыше 350 миллионов долларов по линии военно-технического сотрудничества планируется заключить на международном форуме "Армия-2019", заявил в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Но самое главное, наверное, что интересует, это контракты. Уже сегодня можно говорить, что больше десяти их будет. Сумма будет превышать 350 миллионов долларов и больше миллиарда рублей. То есть это показатель в любом случае серьезно выше, чем в прошлом году", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2019".