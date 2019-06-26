На "Армии-2019" планируют заключить контрактов на 350 миллионов долларов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более десяти контрактов на сумму свыше 350 миллионов долларов по линии военно-технического сотрудничества планируется заключить на международном форуме "Армия-2019", заявил в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.