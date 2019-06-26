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РИА Новости

Турция не получит F-35, если купит C-400, заявили в Пентагоне

Вчера, 21:18
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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. И.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Эспер встретился на полях министерской встречи НАТО со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
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"У лидеров состоялась откровенная, прозрачная дискуссия, в которой и.о. министра Эспер повторил, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 несовместима с программой F-35 и что Турции не будет позволено получить и то, и другое", - говорится в сообщении.
Также обсуждались Сирия, "вопросы региональной стабильности" и двусторонние отношения.
Первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года, заявил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. США добиваются отмены поставок.
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С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАНАТОF-35СШАВ мире
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