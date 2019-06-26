Турция не получит F-35, если купит C-400, заявили в Пентагоне

"У лидеров состоялась откровенная, прозрачная дискуссия, в которой и.о. министра Эспер повторил, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 несовместима с программой F-35 и что Турции не будет позволено получить и то, и другое", - говорится в сообщении.