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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об установке камер фиксации нарушений ПДД

Вчера, 21:10
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамера фиксации нарушений правил дорожного движения
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект, наделяющий госорганы полномочиями устанавливать порядок согласования мест, где будут размещены камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"…законопроектом органы государственной власти Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности наделяются полномочиями по установлению порядка согласования мест установки камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.
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Также законопроектом предлагается включить в перечень технических средств организации дорожного движения камеры фото- и видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.
По мнению авторов инициативы, благодаря законопроекту камеры будут появляться именно на наиболее аварийноопасных участках дорог.
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