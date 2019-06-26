В Госдуму внесли проект об установке камер фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект, наделяющий госорганы полномочиями устанавливать порядок согласования мест, где будут размещены камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"…законопроектом органы государственной власти Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности наделяются полномочиями по установлению порядка согласования мест установки камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается включить в перечень технических средств организации дорожного движения камеры фото- и видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.