В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Два человека получили тяжелые ранения в результате взрыва, прогремевшего в жилом доме в Вене, еще десять человек отделались легкими ранениями, сообщила венская полиция.

Взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду около 16.30 по местному времени (17.30 мск). Ранее полиция сообщала, что в результате взрыва, произошедшего, предположительно, из-за утечки газа, тяжелые ранения получили четыре человека.

"Число получивших тяжелые ранения сократилось до двух. Десять человек были легко ранены", - уточнила полиция Вены в Twitter

По данным полиции, взрыв привел к частичному обрушению нескольких этажей по меньшей мере одного многоквартирного дома, жители дома были эвакуированы. Полиция перекрыла несколько соседних улиц.