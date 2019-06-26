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РИА Новости

В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

Вчера, 20:59
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© REUTERS / Erich UlrichПоследствия взрыва в Вене, Австрия. 26 июня 2019
Последствия взрыва в Вене, Австрия. 26 июня 2019
© REUTERS / Erich Ulrich
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Два человека получили тяжелые ранения в результате взрыва, прогремевшего в жилом доме в Вене, еще десять человек отделались легкими ранениями, сообщила венская полиция.
Взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду около 16.30 по местному времени (17.30 мск). Ранее полиция сообщала, что в результате взрыва, произошедшего, предположительно, из-за утечки газа, тяжелые ранения получили четыре человека.
"Число получивших тяжелые ранения сократилось до двух. Десять человек были легко ранены", - уточнила полиция Вены в Twitter.
По данным полиции, взрыв привел к частичному обрушению нескольких этажей по меньшей мере одного многоквартирного дома, жители дома были эвакуированы. Полиция перекрыла несколько соседних улиц.
В настоящее время в операциях на месте происшествия задействованы более 50 сотрудников полиции.
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
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Взрыв в Вене: повреждены несколько домов, есть пострадавшиеВ столице Австрии прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Полиция перекрыла подход к одной из улиц в центре города.
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