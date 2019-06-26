Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T20:55Z
https://ria.ru/20190626/1555949960.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40872/69/408726919_0:211:2891:1837_1036x0_80_0_0_75ad9ab19f99a138166585c821e07edc.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэр Екатеринбурга предложил сократить в опросе количество площадок под храм

Вчера, 20:55
1085
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вид на Екатеринбург . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что считает необходимым сократить до двух количество площадок под храм святой Екатерины для опроса горожан.
Ранее рабочая группа проголосовала за исключение сквера из списка возможных мест для строительства храма и утвердила три площадки для проведения опроса: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.
"На сегодня рабочая группа утвердила к рассмотрению три площадки. Это не является окончательным утверждением опросного листа, это основа для дальнейшего обсуждения площадок", – приводятся слова Высокинского в сообщении пресс-службы горадминистрации.
По словам главы города, использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены, невозможно из-за того, что на этой территории уже ведутся технологические работы. Он предложил оставить в опросном листе две оставшиеся выбранные рабочей группой площадки.
Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
17 июня, 12:09
В Свердловской области заявили о важности изучения общественного мнения
"Сегодня мы подготовим обращение на имя руководителя рабочей группы Игоря Валерьевича Володина. Ее следующее заседание состоится в конце августа – начале сентября. На нем должны быть приняты окончательные решения по утверждению опросного листа", – заключил Высокинский.
По его мнению, опрос должен пройти за один день, предположительно это будет одно из воскресений сентября.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения храма. В начале июня мэр Екатеринбурга Высокинский и архитекторы сформировали список из шести площадок, где может быть построен храм.
Табличка Город храбрых на въезде в Екатеринбург
18 июня, 09:42
На въезде в Екатеринбург установили новый знак "Город храбрых"
1150022
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеАлександр ВысокинскийЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Количество площадок не имеет значения. Противники храма сидят в консульстве США в Екатеринбурге. Любого храма и на любой площадке.
26 июня, 21:18
сергей шмидт
200008
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт» — это русская пословица, а не американская.
26 июня, 21:31
vvab6
620020
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
РИА
Новости
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в Технограде на ВДНХ
В "Технограде" на ВДНХ откроется большая имидж-лаборатория для всей семьи
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Лента
новостей
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Бросают умирать, как рабов. Украинцы остаются калеками и гибнут в Польше
Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019
Путин сменил главу Ингушетии
Город Тбилиси, Грузия
Ростуризм сообщил о 930 туристах из России в Грузии
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Певица Селин Дион
Селин Дион: Я в прекрасной форме
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Боевики попытались с помощью дронов атаковать авиабазу Хмеймим
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения власти в Венесуэле
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
Лента новостейМолния