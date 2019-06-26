Мэр Екатеринбурга предложил сократить в опросе количество площадок под храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что считает необходимым сократить до двух количество площадок под храм святой Екатерины для опроса горожан.

Ранее рабочая группа проголосовала за исключение сквера из списка возможных мест для строительства храма и утвердила три площадки для проведения опроса: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.

"На сегодня рабочая группа утвердила к рассмотрению три площадки. Это не является окончательным утверждением опросного листа, это основа для дальнейшего обсуждения площадок", – приводятся слова Высокинского в сообщении пресс-службы горадминистрации.

По словам главы города, использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены, невозможно из-за того, что на этой территории уже ведутся технологические работы. Он предложил оставить в опросном листе две оставшиеся выбранные рабочей группой площадки.

"Сегодня мы подготовим обращение на имя руководителя рабочей группы Игоря Валерьевича Володина. Ее следующее заседание состоится в конце августа – начале сентября. На нем должны быть приняты окончательные решения по утверждению опросного листа", – заключил Высокинский.

По его мнению, опрос должен пройти за один день, предположительно это будет одно из воскресений сентября.