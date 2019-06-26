Представление врио главы Ингушетии состоится в четверг в Магасе

ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Представление временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова властям республики состоится в четверг в Магасе, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. Путин принял его отставку и поблагодарил за работу в этой должности.

"Мероприятие по назначению врио состоится в четверг", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе главы Ингушетии, временно исполняющего обязанности главы Ингушетии представит полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и Юнус-Бек Евкуров.

"В мероприятии примут участие представители администрации президента РФ, Федерального собрания РФ, Народного собрания Ингушетии, администрации главы Ингушетии и правительства региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, судебных органов, органов местного самоуправления, предприятий и общественных организаций, средств массовой информации", - отметили в пресс-службе.