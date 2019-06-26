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РИА Новости

Путин поручил утвердить стратегию развития электронной промышленности

Вчера, 20:41
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. 26 июня 2019
Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. 26 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 декабря 2019 года утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по ее реализации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента, направленных на развитие электронной промышленности и электронной компонентной базы.
"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений в целях реализации национальных проектов утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по её реализации... Срок – 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Отмечается, что при подготовке стратегии должны быть учтены текущие и прогнозные параметры рынка российской радио- и микроэлектронной продукции, охватывающие ее импорт и экспорт, а также потребление государственными и муниципальными заказчиками, а также иными организациями. Кроме того, документ должен предполагать преимущественное использование программно-аппаратных комплексов на базе отечественных микроэлектроники и системного программного обеспечения при установлении требований к цифровым платформам и сквозным технологиям.
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Кабмин также должен утвердить перечень ключевых компонентов микроэлектроники и показателей увеличения объёмов выпуска гражданской продукции на их основе и определить приоритетные направления кооперации с иностранными производителями "в интересах создания и поэтапной локализации изготовления компонентов микроэлектроники, оборудования и материалов, а также базовых технологий, открытых для всех участников рынка".
Кроме того, предполагается подготовка комплекса мер по формированию условий, стимулирующих развитие центров проектирования микроэлектроники, производство и сбыт электронной продукции, а также разработка системы подготовки кадров, ориентированной на решение перспективных задач электронной промышленности.
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