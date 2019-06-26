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РИА Новости

ФРГ запросила у Греции перевод решения парламента с требованиями репараций

Вчера, 20:34
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© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах
Флаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции и Евросоюза на площади Синтагма в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. МИД Германии направил Греции запрос с просьбой предоставить перевод решений греческого парламента с требованиями военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Греции Сия Анагностопулу на брифинге в среду.
Посол Греции в Берлине 3 июня передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций. До этого парламент Греции принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро. Правительство требует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий. Согласно докладу межпартийной комиссии, на основании которого принята резолюция, в годы Второй мировой войны Греция потеряла 558 тысяч человек убитыми, 880 тысяч человек стали инвалидами. Жертвами войны стали 19,7% населения страны, составлявшего в 1939 году 7,335 миллиона человек.
"Министерство иностранных дел Германии запросило перевод на немецкий язык резолюции парламента, в которой имеются все решения, все данные. МИД Греции делает сейчас перевод, до сентября он будет закончен и затем передан немецкой стороне", - сказала Анагностопулу.
"Мы ждем, что они изучат решения проблемы, и затем посмотрим", - сказала замминистра.
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
5 июня, 13:07
В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт
Она считает важным, что Германия запросила решение греческого парламента.
"Это является шагом - маленьким или большим, я не знаю", - добавила она.
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ГерманияГрецияВ мире
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