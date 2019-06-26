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РИА Новости

Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы

Вчера, 20:33
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© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохраненияЗаместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, призвавшая отдать предпочтение ранним родам вместо образования, заработала за 2018 год чуть более 900 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Чиновница задекларировала квартиру площадью 64,9 квадратных метра. Кроме того, в пользовании Арсениной есть еще одна квартира площадью 57 квадратных метров.
В 2017 году ее годовой доход составил почти 865 тысяч рублей.
Во вторник во владимирском областном Доме молодежи Арсеньева выступила с заявлением о том, что девушкам стоит отдать предпочтение не получению образования, а рождению ребенка. По ее мнению, это хорошо скажется как на их здоровье, так и на здоровье всего поколения. Арсенина отметила, что девушкам не стоит воспринимать детей как обузу.
Губернатор области Владимир Сипягин прокомментировал слова чиновницы, отметив, что она высказала свое мнение как врач. Он подчеркнул, что для государства уровень образования населения так же значим, как и показатели рождаемости.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рожать лучше всего после 20 лет.
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Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
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Владимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Ого. Это оказывается, во Владимирской области чиновники по 75 тысяч рублей в месяц зарабатывают. Интересно, а сколько во Владимирской области средняя зарплата? Тысяч 20-25, наверное..Хотел бы я узнать, что она там такого полезного делает, что ей по 75 тысяч выплачивают
26 июня, 20:37
Константин Е
18014526106
Верно сказала. От депопуляции спасёт только домострой. Иначе, в демографии это называется - Русский крест, скатимся к точке невозврата.
26 июня, 20:41
vvab6
219830271
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