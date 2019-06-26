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РИА Новости

Работница бара плюнула в сына Трампа

Вчера, 20:32
20036
© AP Photo / Richard DrewЭрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
"Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart. Эрик Трамп обвинил в нападении демократов, которые выступают против его отца Дональда Трампа, отметив, что у сторонников этой партии "очень мало культуры".

"Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, а также то, что мы выигрываем", — заявил сын президента.

Компания — владелец бара Alinea Group заявила, что разбирается в инциденте и временно отстранила сотрудницу от исполнения обязанностей.
Компания также выступила против появившихся в интернете призывов закрыть бар и попыток прославлять сотрудницу за "акт гражданского неповиновения". Инцидент лишь подчеркивает "абсурд происходящего в политике", считает компания.
"Ясно, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах", — говорится в заявлении компании.
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Эрик ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Нельзя вести себя так, чтоб люди плевались от твоего поведения.
26 июня, 20:39
Vladimir Kazakov
3230009
Будем надеятся из-за этого инцидента не будут ковровые бомбардировки Сирии или Ирана...
26 июня, 22:32
Timur Umahanov
2790105
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