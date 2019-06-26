Работница бара плюнула в сына Трампа

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
"Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart. Эрик Трамп обвинил в нападении демократов, которые выступают против его отца Дональда Трампа, отметив, что у сторонников этой партии "очень мало культуры".
"Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, а также то, что мы выигрываем", — заявил сын президента.
Компания — владелец бара Alinea Group заявила, что разбирается в инциденте и временно отстранила сотрудницу от исполнения обязанностей.
Компания также выступила против появившихся в интернете призывов закрыть бар и попыток прославлять сотрудницу за "акт гражданского неповиновения". Инцидент лишь подчеркивает "абсурд происходящего в политике", считает компания.
"Ясно, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах", — говорится в заявлении компании.