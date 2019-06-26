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РИА Новости

Путин принял отставку Евкурова

Вчера, 20:27
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Юнус-Бек Евкуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 июня 2019
Юнус-Бек Евкуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Юнус-Бек Евкуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 июня 2019
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
В среду президент встретился с Евкуровым, который рассказал главе государства об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. "Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди. Попросил бы вас о досрочном освобождении от полномочий", - сказал Евкуров на встрече.
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"В дальнейшем готов в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны. Спасибо за будущее доверие", - добавил он.
Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Он отметил, что, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в таких сферах, как строительство и промышленное производство.
"Оздоровление финансов имеет место быть. Это очевидный факт. С профицитом вы верстали бюджет в последнее время", - сказал Путин.
По его словам, все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики. "Рассчитываю, что новое руководство республики будет все это иметь в виду, будет самым серьезным образом над этим работать", - сказал Путин.
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"Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы", - подчеркнул президент.
Евкуров рассказал ему, что в последние годы Ингушетия превратилась в один из динамично развивающихся регионов. "Самое главное, что республика стала в позитивном плане известна в стране и за пределами страны. В этом, конечно, огромная заслуга федерального центра: огромная помощь, которая шла в республику, идет в республику и ваше личное участие", - сказал Евкуров.
Он отметил, что Путин лично не раз прилетал в Ингушетию и брал на личный контроль наиболее сложные, проблемные вопросы.
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Юнус-Бек ЕвкуровВладимир ПутинИнгушетияПолитика
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