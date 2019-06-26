Путин принял отставку Евкурова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

В среду президент встретился с Евкуровым, который рассказал главе государства об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. "Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди. Попросил бы вас о досрочном освобождении от полномочий", - сказал Евкуров на встрече.

"В дальнейшем готов в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны. Спасибо за будущее доверие", - добавил он.

Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Он отметил, что, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

"Оздоровление финансов имеет место быть. Это очевидный факт. С профицитом вы верстали бюджет в последнее время", - сказал Путин.

По его словам, все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики. "Рассчитываю, что новое руководство республики будет все это иметь в виду, будет самым серьезным образом над этим работать", - сказал Путин.

"Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы", - подчеркнул президент.

Евкуров рассказал ему, что в последние годы Ингушетия превратилась в один из динамично развивающихся регионов. "Самое главное, что республика стала в позитивном плане известна в стране и за пределами страны. В этом, конечно, огромная заслуга федерального центра: огромная помощь, которая шла в республику, идет в республику и ваше личное участие", - сказал Евкуров.