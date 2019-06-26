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РИА Новости

Минтранс оценит потери авиаперевозчиков из-за запрета полетов в Грузию

Вчера, 20:25
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минтранс РФ подтвердил, что проработает потери авиаперевозчиков из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций, сообщили в ведомстве.
"Минтранс оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года. Соответствующее поручение дано по итогам совещания, прошедшего сегодня под руководством вице-премьера Максима Акимова с участием авиаперевозчиков", - говорится в сообщении министерства.
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Минтранс сообщил, что разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. "Методика установит порядок расчета прямых убытков перевозчика - убытки, возникающие от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты - и упущенной выгоды - отмена рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание", - отметили в ведомстве.
После утверждения Минтрансом этой методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков. "Окончательное решение о механизме и объемах компенсаций будет принято правительством РФ после детального обоснования финансовых потерь авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.
Во вторник вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, анонсировал проведение в среду совещания по ситуации с прекращением полетов в Грузию, в том числе по возврату россиян с билетами на дату после 8 июля. Ранее в среду источник, присутствовавший на совещании в правительстве, сообщил РИА Новости, что Минтранс разработает методику оценки убытков авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию.
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