Минтранс оценит потери авиаперевозчиков из-за запрета полетов в Грузию

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минтранс РФ подтвердил, что проработает потери авиаперевозчиков из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций, сообщили в ведомстве.

"Минтранс оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года. Соответствующее поручение дано по итогам совещания, прошедшего сегодня под руководством вице-премьера Максима Акимова с участием авиаперевозчиков", - говорится в сообщении министерства.

Минтранс сообщил, что разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. "Методика установит порядок расчета прямых убытков перевозчика - убытки, возникающие от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты - и упущенной выгоды - отмена рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание", - отметили в ведомстве.

После утверждения Минтрансом этой методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков. "Окончательное решение о механизме и объемах компенсаций будет принято правительством РФ после детального обоснования финансовых потерь авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Во вторник вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, анонсировал проведение в среду совещания по ситуации с прекращением полетов в Грузию, в том числе по возврату россиян с билетами на дату после 8 июля. Ранее в среду источник, присутствовавший на совещании в правительстве, сообщил РИА Новости, что Минтранс разработает методику оценки убытков авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.