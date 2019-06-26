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РИА Новости

Косачев исключил оспаривание полномочий России в ПАСЕ раньше января

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оппоненты в ПАСЕ могут попытаться оспорить полномочия делегации РФ не раньше января, при этом России следует добиваться внесения поправок в устав СЕ и в регламент Ассамблеи о принципе равного участия всех стран в их уставных органах, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
ПАСЕ в среду полностью восстановила полномочия российской делегации. Однако Великобритания планирует опротестовать полномочия делегации РФ в Ассамблее на октябрьской сессии, сообщил на пресс-конференции автор доклада по полномочиям делегации РФ Роджер Гейл.
"Опротестовать полномочия возможно в соответствии с регламентом ПАСЕ только при их подаче. Следующая сессия в этом смысле - январская", - сказал Косачев.
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По его мнению, российская делегация теперь должна сосредоточить свои усилия на двух оперативных задачах, помимо текущих: "добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам".
Вторая задача - более четко прописать в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ "принцип равного участия всех стран в уставных органах организации и невозможность ограничения этих прав по самочинному решению одной из ее структур", подчеркнул он. "Включая, разумеется, ПАСЕ, которая злоупотребила такими полномочиями в прошлом и не должна иметь такой возможности в будущем", - заключил Косачев.
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