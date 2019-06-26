Косачев исключил оспаривание полномочий России в ПАСЕ раньше января

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оппоненты в ПАСЕ могут попытаться оспорить полномочия делегации РФ не раньше января, при этом России следует добиваться внесения поправок в устав СЕ и в регламент Ассамблеи о принципе равного участия всех стран в их уставных органах, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

ПАСЕ в среду полностью восстановила полномочия российской делегации. Однако Великобритания планирует опротестовать полномочия делегации РФ в Ассамблее на октябрьской сессии, сообщил на пресс-конференции автор доклада по полномочиям делегации РФ Роджер Гейл.

"Опротестовать полномочия возможно в соответствии с регламентом ПАСЕ только при их подаче. Следующая сессия в этом смысле - январская", - сказал Косачев.

По его мнению, российская делегация теперь должна сосредоточить свои усилия на двух оперативных задачах, помимо текущих: "добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам".