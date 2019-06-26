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РИА Новости
Туризм

Ростуризм сообщил о 930 туристах из России в Грузии

Вчера, 20:21
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© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
Город Тбилиси, Грузия. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сейчас в Грузии, по данным туроператоров, находятся 930 российских туристов, они вернутся в Россию в плановом порядке до 8 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
"В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года, согласно выписанным билетам", - рассказали в Ростуризме.
В период с 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов, добавили в ведомстве.
По данным Ростуризма, общее число туристов, заключивших договоры после 8 июля 2019 года составляет 3,71 тысячи человек с глубиной продаж до конца года.
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Грузинская мечта – плакат и калькулятор Тбилиси не может определиться, что лучше: использовать для решения внутриполитических проблем антироссийские лозунги, или деньги российских туристов – для решения проблем экономических. Хочется, конечно, и то, и другое. И чтоб без последствий. Но так не получится.
"Всем туроператорам в сфере выездного туризма Ростуризмом направлены рекомендации приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию. Туроператоры подтвердили отмену программ. В настоящее время ими проводится активная работа с туристами, предлагаются альтернативные направления либо возвращаются деньги в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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ТуризмРостуризмРоссияГрузия
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