Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре на рынке по адресу: площадь Свободы, 3А, поступило на пульт "01" в среду около 19.30 (18.30 мск). Площадь пожара составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. Губернатор области Валерий Радаев в связи с пожаром на рынке поручил зампреду правительства региона Роману Бусаргину выехать в Энгельс, чтобы на месте координировать работу экстренных служб.