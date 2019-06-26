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РИА Новости

Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали

Вчера, 20:14
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре на рынке по адресу: площадь Свободы, 3А, поступило на пульт "01" в среду около 19.30 (18.30 мск). Площадь пожара составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. Губернатор области Валерий Радаев в связи с пожаром на рынке поручил зампреду правительства региона Роману Бусаргину выехать в Энгельс, чтобы на месте координировать работу экстренных служб.
"Сообщение поступало о загорании торговых помещений на рынке "Ярмарка" в центре Энгельса. По прибытию на место установлено, что горит кровля торгового павильона на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. На момент возникновения пожара рынок был закрыт для посетителей. В 20.53 (19.53 мск) объявлена локализация", - сказала собеседница агентства.
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