МИД заявил, что вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД РФ в нотах Международному трибуналу по морскому праву и посольству Украины подтвердил позицию Москвы, что ситуация с украинскими моряками после инцидента в районе Керченского пролива не могла рассматриваться Трибуналом.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

"Одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.