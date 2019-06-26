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РИА Новости

МИД заявил, что вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН

Вчера, 20:07
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД РФ в нотах Международному трибуналу по морскому праву и посольству Украины подтвердил позицию Москвы, что ситуация с украинскими моряками после инцидента в районе Керченского пролива не могла рассматриваться Трибуналом.
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 19:58
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
"Одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
3 июня, 15:20
ЕС призвал Россию выполнить решение трибунала ООН по украинским морякам
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД РФООНРоссияВ мире
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26 июня, 21:34
Bender Rodriquez
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