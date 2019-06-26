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РИА Новости

В Саратовской области загорелся рынок

Вчера, 19:59
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Торговые помещения на рынке загорелись в среду в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт "01" в среду около 19.30 (18.30 мск).
"Произошло загорание торговых помещений на рынке по адресу: площадь Свободы, 3А. Площадь пожара составляет около 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Работы по тушению возгорания продолжаются", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте работают 10 единиц техники и 30 человек личного состава.
Как сообщила пресс-служба губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Роману Бусаргину выехать в Энгельс в связи с пожаром в торговых рядах рынка.
"Ему (Бусаргину) поставлена задача - координация действий всех оперативных служб на месте происшествия. Пожару присвоен третий номер вызова. В тушении задействованы расчеты из Саратова и Энгельса", - говорится в сообщении.
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