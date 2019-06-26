Толстой прокомментировал возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой считает возвращение полномочий делегации РФ в ассамблее разрывом санкционной цепи.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Сразу после голосования он заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что произошедшее - это "возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой".
"Это прежде всего разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели", - добавил он.