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РИА Новости

Толстой прокомментировал возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой считает возвращение полномочий делегации РФ в ассамблее разрывом санкционной цепи.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Сразу после голосования он заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что произошедшее - это "возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой".
"Это прежде всего разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели", - добавил он.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 19:42
Британия хочет осенью опротестовать полномочия российской делегации в ПАСЕ
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Петр Толстой (телеведущий)Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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