Толстой прокомментировал возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой считает возвращение полномочий делегации РФ в ассамблее разрывом санкционной цепи.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

Сразу после голосования он заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что произошедшее - это "возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой".