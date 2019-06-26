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РИА Новости

МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе

Вчера, 19:58
19492
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщило Министерство иностранных дел России.
В документах говорится, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а у Украины, согласно российскому законодательству, имеются возможности поспособствовать освобождению моряков и кораблей.
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Решение трибунала ООН

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не стал требовать от Москвы закрыть дело моряков.
Трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
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Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД РФООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"В документах говорится, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а у Украины, имеются возможности поспособствовать освобождению моряков и кораблей" - а как же «Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция Российской Федерации» Песков? это было еще вчера. вчера, Карл! за эти 24 часа стала подсудной? ахти, боже ж мой, это же чудо! ))
26 июня, 21:22
елочка нравится
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