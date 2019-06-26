МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщило Министерство иностранных дел России.

В документах говорится, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а у Украины, согласно российскому законодательству, имеются возможности поспособствовать освобождению моряков и кораблей.

Решение трибунала ООН

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не стал требовать от Москвы закрыть дело моряков.

Трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.