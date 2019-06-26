Юрист Портнов подал в Госбюро расследований еще одно заявление на Порошенко

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что обратился в Государственное бюро расследований с еще одним заявлением на пятого президента страны Петра Порошенко.

Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.

"Направил в Государственное бюро расследований еще одно заявление о преступлении Порошенко и его окружения. На этот раз - преступлении против правосудия с целью узурпации власти", - написал в среду Портнов в своем канале в Telegram

Кроме того, по его словам, партия Порошенко "жалуется на обыски" у его бывшего советника Юрия Бирюкова и заявляет о реванше. "Это не реванш. Это вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая - вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты... В этом уголовном деле вас и руководство вашего министерства обороны ждет еще пару десятков неприятных сюрпризов. Не переключайтесь", - пишет Портнов.