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РИА Новости

Юрист Портнов подал в Госбюро расследований еще одно заявление на Порошенко

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что обратился в Государственное бюро расследований с еще одним заявлением на пятого президента страны Петра Порошенко.
Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.
"Направил в Государственное бюро расследований еще одно заявление о преступлении Порошенко и его окружения. На этот раз - преступлении против правосудия с целью узурпации власти", - написал в среду Портнов в своем канале в Telegram.
Кроме того, по его словам, партия Порошенко "жалуется на обыски" у его бывшего советника Юрия Бирюкова и заявляет о реванше. "Это не реванш. Это вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая - вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты... В этом уголовном деле вас и руководство вашего министерства обороны ждет еще пару десятков неприятных сюрпризов. Не переключайтесь", - пишет Портнов.
Петр Порошенко
22 июня, 13:09
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Ранее Государственное бюро расследований совместно с Нацполицией и Генпрокуратурой Украины провело 40 обысков в рамках дела по факту закупки за бюджетные деньги по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила об обысках у кандидата в депутаты Бирюкова. Политсила считает обыск "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам". Позже Бирюков сообщил, что сотрудники Госбюро расследований во время обысков у него дома ничего не нашли, но изъяли старую флэшку и черновики.
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