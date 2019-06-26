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РИА Новости

Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова прокомментировала РЕН ТВ слова владимирской чиновницы Юлии Арсениной, посоветовавшей девушкам родить ребенка вместо получения образования.
"Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других", — сказала Кожевникова, добавив, что каждый чиновник должен "знать свое место".
Как считает актриса, люди вправе самостоятельно решать, как распоряжаться своим временем.
"Мне кажется, у нас, вообще, очень многие стали друг друга учить, как им жить. У каждого, во-первых, своя формула безусловного счастья. Кому-то надо получить десять образований, кому-то два, кому-то одно, кому-то, действительно, не надо", — пояснила она.
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Кожевникова заметила, что в молодом возрасте здоровье лучше, однако это не означает, что девушкам нужно отдавать предпочтение рождению ребенка.
"Что они потом будут делать с маленькими детьми? Маленьких детей надо тоже учить, надо их обеспечивать", — подчеркнула собеседница телеканала.
Ранее в ходе круглого стола в областном доме молодежи заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам отдать предпочтение раннему рождению ребенка, а не получению образования. По ее словам, "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". Как заметил губернатор области Владимир Сипягин, Арсенина выразила свое мнение как врач.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рожать лучше всего после 20 лет.
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Мария КожевниковаВладимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Ну да смотреть на мажоров олигархов хорошо живущих и рожать без образования и плодить нищету, как раз для обслуги тех самых мажоров..
26 июня, 20:14
Александр Антонов
120203037
Права чиновница! Тем более сейчас от Медведева повышение пособий получили! А российская армия всегда будет нуждаться в солдатах!
26 июня, 20:16
рвроссийский военный
328351197
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