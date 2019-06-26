Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова прокомментировала . Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова прокомментировала РЕН ТВ слова владимирской чиновницы Юлии Арсениной, посоветовавшей девушкам родить ребенка вместо получения образования.

"Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других", — сказала Кожевникова, добавив, что каждый чиновник должен "знать свое место".

Как считает актриса, люди вправе самостоятельно решать, как распоряжаться своим временем.

"Мне кажется, у нас, вообще, очень многие стали друг друга учить, как им жить. У каждого, во-первых, своя формула безусловного счастья. Кому-то надо получить десять образований, кому-то два, кому-то одно, кому-то, действительно, не надо", — пояснила она.

Кожевникова заметила, что в молодом возрасте здоровье лучше, однако это не означает, что девушкам нужно отдавать предпочтение рождению ребенка.

"Что они потом будут делать с маленькими детьми? Маленьких детей надо тоже учить, надо их обеспечивать", — подчеркнула собеседница телеканала.

Ранее в ходе круглого стола в областном доме молодежи заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам отдать предпочтение раннему рождению ребенка, а не получению образования. По ее словам, "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". Как заметил губернатор области Владимир Сипягин, Арсенина выразила свое мнение как врач.