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РИА Новости

Матвиенко уверена, что Россия будет эффективно работать в ПАСЕ

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что Россия сможет конструктивно работать в ПАСЕ, несмотря на противодействие со стороны ряда депутатов ее инициативам.
"Эта позиция (отстранение делегации РФ от работы в ПАСЕ) и эти люди из ПАСЕ, кстати, никуда не исчезли. Безусловно, в каком-то виде их противодействие инициативам нашей делегации будет ощущаться и дальше. Мы это понимаем. Но мы готовы к этому. Уверена, наша делегация и в таких условиях сможет работать эффективно, продуктивно, опираясь на позицию ответственного, конструктивного большинства", - заявила Матвиенко.
Валентина Матвиенко
Вчера, 19:34
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10 февраля 2017, 14:25
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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