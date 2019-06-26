ОНФ рекомендует ввести дисциплину по подготовке специалиста экспорта АПК

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) рекомендуют Минобрнауки разработать и принять стандарт дополнительного профессионального образования "Специалист экспорта АПК".

"(Рекомендуется - ред.) разработать и принять стандарт дополнительного профессионального образования "Специалист экспорта АПК"... Включить в нацпроект мероприятия по их обучению на площадках профильных высших учебных заведений", - сообщили эксперты ОНФ на совещании "Комплексное развитие АПК России".

По их словам, это необходимо для повышения квалификации служащих региональных органов власти, отвечающих за проведение политики в сфере экспорта.