Лучшие автогонщики мира испытают трассы Подмосковья

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В подмосковном регионе пройдут два этапа чемпионата России по кольцевым гонкам SMP РСКГ. Об этом сообщил телеканал В подмосковном регионе пройдут два этапа чемпионата России по кольцевым гонкам SMP РСКГ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 3 по 4 августа 2019 года на автодроме ADM Raceway в Верхнем Мячково состоится пятый этап чемпионата России по кольцевым автогонкам. Шестой этап гоночной серии будет проводиться на трассе Moscow Raceway в Волоколамском районе.

"Главными площадками являются Moscow Racewау и ADM Raceway. Они принимают как соревнования по дрифту, так и различные серии кольцевых гонок. Главным кольцевым первенством страны является чемпионат России по кольцевым гонкам SМР РСКГ, и Московская область примет два этапа этой престижной серии", ‒ подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.