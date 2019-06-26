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РИА Новости
Новости Подмосковья

Лучшие автогонщики мира испытают трассы Подмосковья

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Михаил Корытов Пилоты перед стартом
Пилоты перед стартом
© РИА Новости / Алексей Куденко / Михаил Корытов
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В подмосковном регионе пройдут два этапа чемпионата России по кольцевым гонкам SMP РСКГ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 3 по 4 августа 2019 года на автодроме ADM Raceway в Верхнем Мячково состоится пятый этап чемпионата России по кольцевым автогонкам. Шестой этап гоночной серии будет проводиться на трассе Moscow Raceway в Волоколамском районе.
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На "Смоленском кольце" пройдет 3 этап Российской серии кольцевых гонок
"Главными площадками являются Moscow Racewау и ADM Raceway. Они принимают как соревнования по дрифту, так и различные серии кольцевых гонок. Главным кольцевым первенством страны является чемпионат России по кольцевым гонкам SМР РСКГ, и Московская область примет два этапа этой престижной серии", ‒ подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
В этом году в классе "туринг" Подмосковье представит пилот Андрей Масленников. Он уже одержал победу на третьем этапе серии и удерживает третье промежуточное место в общем зачете.
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Новости ПодмосковьяРСКГРоман ТерюшковМосковская область
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