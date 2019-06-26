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РИА Новости

Слуцкий призвал ПАСЕ оценить поведение делегации Украины

Вчера, 19:41
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Недостойное поведение делегации Украины в ПАСЕ должно получить соответствующую оценку, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли РФ поднимать вопрос в ПАСЕ о поведении украинской делегации, представители которой оскорбляли российских депутатов и журналистов.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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