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РИА Новости

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Вчера, 19:40
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© AFP 2019 / Yuri CortezРоссийский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара
Российский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара
© AFP 2019 / Yuri Cortez
Российский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. Архивное фото
МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.
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